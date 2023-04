Oltre 20 arresti dal 2011: 25enne presa di nuovo durante un furto

Una 25enne è stata fermata lo scorso sabato mentre tentava di forzare la porta d’ingresso di un appartamento a Milano. Da accertamenti risulterebbe che non fosse il primo colpo. La donna sarebbe stata arrestata oltre venti volte.

Dal 2011 allo scorso sabato è stata arrestata oltre venti volte. Sempre per furto. L’ultimo quando i carabinieri hanno bloccato una giovane di 25 anni con altre due complici di 20 e 21 anni mentre tentavano di forzare la porta di ingresso di un appartamento in un condominio di via Alfonso Capecelatro, zona San Siro a Milano. Dagli accertamenti è risultato che la 25enne era destinataria anche di un provvedimento definitivo di 7 anni e 6 mesi carcerazione per decine di analoghi episodi. La donna, ora detenuta nel carcere di San Vittore, ha richiesto di essere sottoposta ali arresti domiciliari presso il campo nomadi dove vive, per poter provvedere all’allattamento del figlio neonato.

I precedenti della 25enne arresata

Nonostante la giovane età, la ha alle spalle una lunga serie di reati – tutti furti in appartamento – per cui è stata arrestata, fornendo alle forze dell’ordine sempre nomi diversi così da ostacolare la propria identificazione. Il primo arresto a Piacenza, nel 2011 quando aveva compiuto 14 anni. Poi una lunghissima serie di episodi in tutta Italia: Sud (Brindisi), Centro (Firenze, Pescara, Grosseto, Rimini), Nord (Venezia, Trieste, Pavia) ed anche isole.

A Oristano è stata arrestata nel 2013 mentre tentava di derubare l’appartamento di un parroco. Tra il 2015 e il 2020 oltre 10 episodi furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, tutti tra Trieste, Mestre e Venezia. Oltre agli arresti, diversi provvedimenti di divieto di dimora nei Comuni in cui ha operato, fino ad arrivare all’ultimo episodio di sabato scorso a Milano.

