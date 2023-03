Sparatoria con speronamento ad Ancona: fuggiasco ferito da un carabiniere

Questa notte un uomo di 53 anni è rimasto ferito a seguito di un inseguimento a tutta velocità avvenuto ad Ancona. Tutto era iniziato alle 4 di notte in via del Castellano, quando una pattuglia dei carabinieri aveva notato una Polo Volkswagen che procedeva a grande velocità, cercando di fermarne gli occupanti. Ma l’alt era stato ignorato, intraprendendo così un inseguimento tra le vie della città. A un certo punto tra le due auto c’era stato anche uno speronamento. La macchina è poi stata raggiunta al Fornetto, vicino al parco Belvedere, forse a causa di un guasto meccanico o a causa di una collisione con uno spartitraffico. I due occupanti sono stati presi dai carabinieri: l’uomo alla guida, ferito, è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette per sottoporsi ad un intervento chirurgico, mentre la donna di 52 anni, incolume, è stata ascoltata dai carabinieri. Durante l’inseguimento, il conducente aveva tentato di investire il carabiniere che aveva estratto la pistola e sparato due proiettili, uno dei quali aveva ferito l’uomo alla guida.

