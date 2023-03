Nuove Mitragliatrici Minimi per Esercito e Marina. Ecco tutti i dettagli

La Direzione degli Armamenti Terrestri (DAT) del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA) ha pianificato l’approvvigionamento di mitragliatrici FN Herstal MINIMI, a favore dello Stato Maggiore dell’Esercito (SME) e dello Stato Maggiore della Marina (SMM). Le armi con relativi accessori saranno destinate alla Brigata Folgore dell’Esercito Italiano, al fine di completare le dotazioni di materiale d’armamento di reparto e al Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare, per fornire maggiori capacità operative.

FN Herstal è un’azienda belga conosciuta per le sue FN Minimi, un’arma prodotta in 5,56x45mm che è sul mercato da più di 40 anni. Progettata da Ernest Vervier nel 1977, è diventata un punto di riferimento per le light machine gun (LMG). Quando la Nato ha iniziato la transizione dal calibro 7,62×51 a quello 5,56×45, la Mini Mitrailleuse belga era l’unica disponibile.

LE CARATTERISTICHE DELLE MITRAGLIATRICI MINIMI

Le mitragliatrici Minimi, prodotte dalla società belga Fn Herstal, sono armi automatiche con funzionamento a sottrazione di gas con chiusura ad otturatore rotante. Caratterizzate da spiccata mobilità, peso ridotto, elevata affidabilità e volume di fuoco, forniscono la capacità di supporto di fuoco alle brevi distanze delle unità di fanteria e cavalleria. Possono essere utilizzate in tre modalità diverse (nastro sospeso, nastro contenuto in cassetta e caricatore standard AR 70/90) e installate su veicolo come arma singola di bordo o come arma coassiale.

REPARTI IN ASSEGNAZIONE DELLA NUOVA MITRAGLIATRICE MINIMI

Le nuove mitragliatrici FN Herstal MINIMI serviranno per approvvigionare le riserve dell’Esercito italiano e della Marina Militare.

Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha prospettato l’acquisto di 130 mitragliatrici MINIMI modello PARA cal. 5,56mm, al fine di completare le dotazioni di materiale d’armamento della Brigata Paracadutisti “Folgore”, per assicurare l’addestramento, l’approntamento ed il mantenimento operativo delle unità della Brigata.

L’approvvigionamento permette di:

Uniformare alla medesima configurazione tecnica i materiali in dotazione alle unità operative;

Ridurre gli oneri correlati con il supporto logistico;

Contrarre i cicli addestrativi;

Disporre, in tempi ridotti, di più personale abilitato all’impiego di tali sistemi;

Condurre le attività operative con maggiore efficienza ed efficacia.

Lo Stato Maggiore della Marina, invece, ha prospettato l’acquisto di 10 mitragliatrici FN Herstal MINIMI cal. 7,62 mod. MK3 Tactical e 10 canne di rispetto FN per MINIMI cal.7,62.

L’acquisto è finalizzato al completamento/integrazione delle dotazioni di materiale d’armamento del Gruppo Operativo Incursori (G.O.I.).

L’approvvigionamento si configura come completamento della dotazione di materiale già acquisito ed in uso al personale delle Forze Speciali, per il quale l’eventuale variazione del prodotto comporterebbe incompatibilità e difficoltà tecniche e logistiche sproporzionate, risultanti in riduzioni in termini di efficienza operativa dei Reparti.

VANTAGGI CHIAVE