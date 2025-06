Siracusa, lite in strada finisce in tragedia: ucciso ufficiale della Guardia Costiera

Un uomo di 37 anni, Giuseppe Pellizzeri, ingegnere navale e ufficiale in servizio alla Guardia Costiera, è stato ucciso, in via Elorina, nella zona sud della città. Il presunto assassino, un 30enne del posto, si è costituito in serata.

Tutto sarebbe partito da una lite in strada nel pomeriggio di ieri davanti a molti testimoni. poi i colpi di pistola e la vittima che cade a terra. Trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, è stata sottoposta ad un intervento, ma senza successo.

I carabinieri hanno sentito le persone presenti al momento della lite e prelevato i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Erano quindi già sulle tracce del sospettato, quando questo si è presentato in caserma accompagnato dal suo legale. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, sarebbe scappato subito dopo aver sparato e colpito al petto la vittima.

Il cordoglio di USMIA Marina e Guardia Costiera

Giuseppe non era solo un eccellente Ufficiale; era un uomo di straordinarie qualità umane e professionali, un vero esempio di dedizione, coraggio e integrità. La sua professionalità impeccabile si univa a una rara umanità, fatta di disponibilità, empatia e un sorriso sempre pronto per tutti.

Il suo contributo alla Marina e alla Guardia Costiera è stato inestimabile. Con la sua eccezionale professionalità, ha giocato un ruolo chiave nella costruzione navale della classe 400. La sua abnegazione e la meticolosa attenzione ad ogni aspetto tecnico riguardante le unità navali del Corpo erano un punto di riferimento insostituibile. Le sue conoscenze e competenze nella qualifica di ingegnere si estendevano anche a livello infrastrutturale, come testimoniato dal suo importante contributo nel rifacimento della Capitaneria di Porto di Siracusa.

