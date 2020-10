SINDACATI MILITARI, PIARULLI (M5S): AL LAVORO PER LEGGE CHE SIA VERO PASSO AVANTI

“Il Movimento 5 Stelle sta lavorando in Parlamento, alla Camera prima e ora al Senato, affinché venga licenziata la migliore legge possibile sulla rappresentanza militare, una legge che non sia frutto di compromessi al ribasso ma rappresenti invece un vero passo avanti in tema di rappresentanza sindacale militare sancendo finalmente reali diritti sindacali alle donne e agli uomini in divisa”.



Lo dichiara la senatrice M5S Bruna Piarulli, spiegando che “la legge licenziata dalla Camera è suscettibile di miglioramenti e a questo scopo ho depositato in Senato una serie di proposte”, conclude la senatrice del Movimento 5 Stelle.