Sicilia, poliziotto punta pistola a collega durante trasferimento di detenuto

Un episodio che poteva finire male è avvenuto nella giornata di ieri lungo la strada statale Palermo-Agrigento.

Durante il trasporto di un detenuto al carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento , un poliziotto penitenziario di 50 anni pare che, per motivazioni ancora da comprendere, abbia estratto la pistola d’ordinanza per poi puntarla nei confronti di un collega impegnato nella guida.

Solo grazie all’intervento di un altro agente è stato possibile disarmare il 50enne il quale è stato successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia per Sicilia Reporter