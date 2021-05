Si spoglia per la strada davanti a una donna e picchia un carabiniere

Un cittadino livornese di 33 anni è stato arrestato in piazza dei Mille, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 maggio, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo si sarebbe calato i pantaloni a una donna mostrandole le parti intime. Quest’ultima, visibilmente scioccata per l’accaduto, ha prontamente fermato una pattuglia dei carabinieri che stava transitando raccontando di essere stata vittima di molestie. I militari dell’Arma hanno subito identificato il 33enne che si e scagliato contro di loro ferendone uno al volto.

Sul posto si sono recate anche due volanti della polizia che hanno aiutato i colleghi a calmare l’uomo portato successivamente in caserma dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il carabiniere ferito invece è stato refertato al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi.