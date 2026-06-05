Scuola militare Teuliè, docente ai domiciliari per violenza sessuale: coinvolti 7 allievi. Esercito: “Condanna ferma di ogni forma di abuso”

Accuse gravissime nella storica scuola militare di Milano

Un docente civile di italiano in servizio presso la Scuola Militare “Teuliè” di Milano è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con accuse pesantissime: violenza sessuale e concussione. Al centro dell’inchiesta ci sarebbero sette giovani allievi dello storico istituto militare milanese.

Il professore, 48 anni, milanese, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative sarebbe accusato di aver sfruttato il proprio ruolo all’interno della scuola per esercitare pressioni sugli studenti. La vicenda, resa nota da alcuni organi di stampa, ha immediatamente provocato la reazione dell’Esercito Italiano, che ha assicurato piena collaborazione con la Magistratura.

Il presunto ricatto sugli esami di maturità

Secondo l’impostazione accusatoria della Procura, il docente avrebbe fatto leva sulla propria posizione per condizionare gli allievi, prospettando possibili ostacoli agli esami di maturità ormai imminenti.

L’accusa ipotizza che il professore avrebbe costretto i ragazzi a subire le sue attenzioni sessuali usando come strumento di pressione il timore di ripercussioni sul percorso scolastico. Un meccanismo, se confermato, fondato su una forma di potere particolarmente insidiosa: quella esercitata su studenti in una fase delicatissima della loro vita personale e formativa.

Le condotte contestate, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero iniziate nell’ottobre 2024 e sarebbero proseguite fino ai giorni scorsi.

Umiliazioni, pressioni e sopraffazioni: il quadro al vaglio dei pm

Le indagini sono coordinate dalle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, magistrate del pool milanese specializzato nei reati sessuali. L’inchiesta è affidata ai carabinieri.

Nel fascicolo investigativo, secondo quanto riportato, non ci sarebbero soltanto le accuse di violenza sessuale. Gli inquirenti contestano anche un presunto clima di continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni nei confronti degli studenti.

L’ipotesi è che il docente abbia progressivamente esercitato una pressione psicologica sugli allievi, fino a condizionarne i comportamenti. Il nodo centrale resta ora la ricostruzione puntuale degli episodi: durata, modalità, contesto e numero effettivo delle condotte contestate saranno elementi decisivi nel prosieguo dell’indagine.

L’inchiesta nata dalla denuncia di uno studente

A far scattare gli accertamenti sarebbe stata la denuncia di uno studente. Da quel momento i carabinieri avrebbero avviato le verifiche che hanno portato alla misura degli arresti domiciliari nei confronti del docente.

La vicenda si muove ora sul terreno giudiziario, dove dovranno essere accertate le responsabilità individuali. Le accuse, allo stato, restano al vaglio della Magistratura e il procedimento dovrà seguire tutte le garanzie previste dalla legge.

La nota dell’Esercito: “Massima disponibilità alla Magistratura”

In relazione alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa, l’Esercito Italiano è intervenuto con una nota ufficiale datata Torino, 4 giugno 2026.

L’Esercito ha spiegato che, “al fine di fare piena luce sulla vicenda”, assicura il proprio sostegno e la propria disponibilità all’operato della Magistratura, oltre alla massima collaborazione nei confronti delle Autorità inquirenti.

Una presa di posizione netta, arrivata mentre l’inchiesta è ancora in corso e mentre l’attenzione pubblica si concentra su uno degli istituti militari più noti del Paese.

“Condanniamo ogni abuso”: la posizione dell’Esercito

Nella stessa nota, l’Esercito Italiano ha ribadito una condanna ferma di qualsiasi comportamento contrario ai propri principi.

“L’Esercito condanna fermamente ogni forma di abuso, prevaricazione o comportamento contrario e incompatibile con i propri valori e con la propria missione istituzionale”, si legge nella comunicazione.

Parole che segnano la distanza dell’istituzione militare dalle condotte contestate e confermano la volontà di collaborare con gli inquirenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.

La Teuliè tra storia, tradizione e una ferita da chiarire

La Scuola Militare Teuliè è uno degli istituti più rappresentativi della formazione militare italiana. Nella nota ufficiale, l’Esercito ne richiama la storia, le tradizioni e il ruolo educativo.

La scuola, si legge, “continua a rappresentare un punto di riferimento nella promozione dei valori, dell’etica e dell’educazione”, forte del proprio percorso e del costante impegno nella formazione delle giovani generazioni.

Proprio per questo, la vicenda assume un peso ancora più rilevante: le accuse investono un ambiente che fonda la propria identità su disciplina, responsabilità, rispetto e formazione.

Una vicenda giudiziaria che scuote Milano

Il caso del docente arrestato alla Scuola Militare Teuliè scuote Milano e apre interrogativi profondi sul rapporto di fiducia tra studenti, educatori e istituzioni formative.

Al momento, il professore si trova agli arresti domiciliari e le accuse riguardano sette allievi. Saranno gli sviluppi dell’inchiesta a stabilire il perimetro esatto delle responsabilità e a chiarire se il quadro ipotizzato dalla Procura troverà conferma.

Resta, intanto, la gravità di una vicenda che tocca uno dei luoghi simbolo della formazione militare italiana e che l’Esercito ha scelto di affrontare con una linea chiara: piena collaborazione con la Magistratura e condanna assoluta di ogni forma di abuso.

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