Roma, inseguimento da film: feriti cinque poliziotti. Investito e ucciso un cane

Una 500 in fuga dalla polizia con dentro un uomo, una donna e un pibull ieri pomeriggio ha seminato il panico per le strade di Guidonia Montecelio: schizzando via ha investito e ucciso un cane, sfiorato passanti e bambini nell’ora di uscita dalle scuole, travolto auto in sosta prima di essere bloccata dagli agenti del commissariato di Tivoli che hanno faticato non poco per bloccarla: alla fine cinque poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per contusioni varie, uno per essere stato azzannato alla mano dal cane che gli si è avventato contro appena aperta la portiera. Alla fine sono stati fermati entrambi gli occupanti dell’utilitaria, in una vicenda ancora tutta da ricostruire: la persona alla guida, un ventitreenne del posto, e la ragazza, probabilmente la compagna.

Il molossoide è stato consegnato ai veterinari della Asl 5. Tutto sarebbe cominciato dalla segnalazione di un litigio in corso tra un uomo e una donna in pieno centro abitato di Villanova, davanti ad un bar. Quando sono arrivati i poliziotti i ragazzi sono saltati subito sulla 500 che è schizzata con dentro un pitbull. Con quella manovra fulminea è stato travolto e ucciso un secondo pitbull che era rimasto a terra, a quanto pare di proprietà della stessa ragazza. Non si sono bloccati nemmeno di fronte all’alt dei poliziotti. La macchina dei fuggitivi si è diretta a tutto gas verso via Maremmana come impazzita, nel cuore del più popoloso quartiere di Guidonia.

IL CENTRO ABITATO

L’inseguimento è andato avanti fin oltre il centro abitato e poi lungo via Pantano mentre arrivavano le volanti di rinforzo. Quando si è trovato accerchiato il ventitreenne non ha mollato, è andato contro le auto della polizia. E non era ancora finita per gli agenti: ha continuato a opporre resistenza e, una volta aperta la portiera, il pittbull si è avventato sulla mano di un poliziotto. Sul posto è arrivato quindi il 118. In ospedale è stato portato anche il fuggitivo per tutti i controlli del caso.