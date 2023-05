Tragedia sfiorata a Civitavecchia. Cancello automatico cade su poliziotto

«Forse dovremmo chiamarlo miracolo, oppure con il vero nome, ossia struttura fatiscente. Quanto accaduto stamattina a un collega a Civitavecchia è gravissimo. Ha rischiato di rimanere schiacciato sotto il cancello automatico del commissariato. Si è salvato solo grazie a un mezzo parcheggiato lì vicino e che ha fatto da spessore».

A denunciarlo è Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale di Polizia (Mosap), unitamente alla segreteria locale di Civitavecchia.

«Il pesante cancello di metallo che dà sulla strada pubblica, a causa di un guasto che non fa funzionare il motore, viene aperto a mano. In una frazione di secondo e la pesante struttura è uscita dalle guide e ha travolto l’operatore. Solamente il cofano della Jeep parcheggiata nelle adiacenze ha impedito lo schiacciamento del collega. Continue sono state – spiega Conestà – le segnalazioni di criticità sollevate dalle dirigenze che si sono succedute, continui gli adattamenti ed i rattoppi che il personale pone in essere per poter garantire il servizio ai cittadini. Cambiano i vertici, cambia la politica, ma quando cambierà il modo di considerare chi tutela e difende lo Stato? Sul posto c’è già personale Ustg per messa in sicurezza, ci auguriamo sia l’inizio di una serie di lavori già richiesti. Nel frattempo – conclude – il nostro sindacato esprime vicinanza assoluta all’operatore coinvolto e a tutti i colleghi del Commissariato Civitavecchia».

