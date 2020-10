Rinnovo contratto: Marescialli, Sergenti e Graduati Esercito sul piede di guerra. “Risorse irrisorie ed insufficienti a riconoscere la minima rivalutazione stipendiale”

Il 6 ottobre lo Stato Maggiore Difesa 1^Reparto ha incontrato il CO.CE.R. Comparto Difesa al fine di illustrare i primi elementi generali relativi alle attività propedeutiche all’apertura della Concertazione.

In un comunicato del Co.Ce.R. Esercito, i Marescialli, i Sergenti ed i Graduati “nel prendere atto delle informazioni ricevute e a seguito della richiesta di fornire elementi di indirizzo in materia, ci tengono a precisare che le risorse allocate per la stipula del rinnovo contrattuale sono irrisorie e insufficienti a riconoscere la minima rivalutazione stipendiale garantita per tutti i pubblici dipendenti. E’ doveroso evidenziare che i Marescialli, i Sergenti ed i Graduati sono impiegati in tutte le attività dell’Esercito, anche in incarichi di responsabilità, sia in patria che all’estero, mettendo a rischio la propria vita, la salute e gli equilibri familiari senza un vero riconoscimento economico legato alla Specificità del Comparto Difesa e Sicurezza.”

Leggi anche Guerini incontra a Cipro Petrides: la stabilità del Mediterraneo è vitale per la sicurezza dei nostri popoli

“I Marescialli, i Sergenti ed i Graduati del CO.CE.R. ESERCITO – conclude il comunicato – ritengono fondamentale e indifferibile modificare ed ammodernare l’intero impianto strutturale delle retribuzioni anche in considerazione delle Qualifiche dei Gradi Apicali introdotte per effetto del provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere del personale militare.

Leggi anche Generale Nistri: “Nell’Arma non si fa carriera con arresti ed encomi. Età media oltre 44 anni è criticità”

“Hanno pienamente ragione i Marescialli, Sergenti e Graduati dell’Esercito che in una nota del Cocer hanno espresso tutta la loro perplessità rispetto a quanto emerso nel corso della riunione con lo Stato Maggiore Difesa sull’apertura della Concertazione.” E’ quanto si legge in una nota del sen. Maurizio Gasparri.

Leggi anche Accoltellato all’occhio durante la rapina, il barista Francesco muore dopo 23 giorni di agonia

“Le risorse di cui si parla, infatti, sarebbero insufficienti a coprire la giusta rivalutazione degli stipendi e il doveroso adeguamento dell’intero impianto strutturale delle retribuzioni. Ancora una volta, dopo aver assistito all’unanime ringraziamento nei confronti delle Forze Armate dopo l’emergenza sanitaria e sociale, così come in molte altre attività svolte in Italia e all’estero, nei fatti non corrispondono le adeguate attenzioni al comparto ma, anzi, si tende a mortificare il personale e ignorarne le richieste. Seguiremo con attenzione – conclude Gasparri – ogni passo di questo provvedimento e faremo in modo che una volta per tutte si risolvano problemi che si trascinano ormai da troppi anni e venga riconosciuto anche nei fatti il giusto tributo, anche in termini economici, a donne e uomini in divisa giornalmente impegnati nella difesa della nostra sicurezza”.