Ragusa, moglie di un carabiniere uccisa a coltellate

Costantina dell’Albani, di 52 anni, è stata tristemente uccisa a Giarratana, in provincia di Ragusa. La donna era la moglie del brigadiere dei carabinieri in servizio presso la caserma di Ragusa. Il colpevole del delitto sarebbe Mariano Barresi, il cognato della vittima che è stato immediatamente arrestato dai carabinieri. Il movente dell’omicidio è per il momento ignoto e al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura di Ragusa. Una tragedia che lascia una famiglia distrutta e senza parole.

