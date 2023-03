Finanziere di 48 anni muore sull’elicottero che lo portava in ospedale dopo un malore

Un terribile evento ha sconvolto la Guardia di finanza dell’Elba, la Provincia di Livorno e tutta la comunità isolana: è morto Claudio Marziale, finanziere in forza al comando di Portoferraio. Di 48 anni, sposato e padre di una figlia, Marziale ha accusato i primi sintomi nella mattinata del 25 febbraio, dopo aver smontato dal turno di lavoro nella caserma di viale Manzoni a Portoferraio. I medici, visto il quadro clinico, hanno richiesto il trasferimento in una struttura del continente ed è stato imbarcato sull’elicottero Pegaso diretto a Grosseto: ma durante il tragitto ha avuto una nuova crisi ed è arrivato già morto al pronto soccorso della Misericordia.

Claudio Marziale era originario di Roma ed era all’Elba da circa 20 anni. Era molto conosciuto e benvoluto in città e nell’isola, dove prestava servizio a Portoferraio e in estate all’aeroporto di Campo nell’Elba. Marziale aveva due grandi passioni: la Roma e l’Alfa Romeo, con cui partecipava alle corse per auto storiche. La sua morte ha lasciato nel dolore tutto il corpo della Guardia di finanza ed i suoi colleghi si sono stretti nel massimo riserbo. Il comando provinciale ha preferito non commentare in questo momento di grande dolore.