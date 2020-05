Ministro della Difesa, profondo cordoglio per la scomparsa brigadiere Anastasi. “Sforzo corale dell’Arma nella lotta al covid-19”

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha voluto rivolgere le sue condoglianze alla famiglia del brigadiere Calogero Anastasi, 53 anni, in servizio presso il Nucleo Comando della Compagnia di Vigevano, morto di coronavirus lasciando la moglie e due figli. “Voglio esprimere la mia vicinanza commossa e quella della Difesa alla famiglia del brigadiere Calogero Anastasi, alla moglie, ai figli e ai suoi affetti più cari, ai quali formulo sentimenti di cordoglio.

Espressioni di vicinanza voglio rivolgerle anche all’Arma dei Carabinieri per la scomparsa di uno dei suoi rappresentanti, che ha combattuto la tremenda battaglia contro il Covid-19. È uno sforzo corale quello che sta mettendo in campo l’Arma dei Carabinieri insieme con tutte le altre Forze Armate, attraverso il prezioso contributo dei suoi uomini e delle sue donne, che hanno risposto con grandissimo senso del dovere e senza risparmio di energie sin dai primi giorni dell’emergenza.

Sono orgoglioso e profondamente grato per lo straordinario impegno che state dimostrando in questo momento tanto delicato, costantemente in prima linea e a difesa dei nostri concittadini”, ha detto Guerini.