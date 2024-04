Stroncato da un malore in caserma, addio al luogotenente dei carabinieri Vincenzo Russo

Lutto nell’Arma dei carabinieri di Piacenza. Nella tarda mattinata di mercoledì 3 aprile il luogotenente Vincenzo Russo è morto all’improvviso, stroncato da un malore mentre era nel suo ufficio in caserma a San Nicolò. Il 118, avvertito dai colleghi della caserma, è intervenuto subito con un’ambulanza e l’automedica, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il luogotenente Russo era molto noto in città e provincia: per 21 anni aveva comandato il Nucleo Radiomobile di Piacenza, e dal 2017 comandava la stazione dei carabinieri di San Nicolò. Era sposato e aveva tre figli.

Il luogotenente Vincenzo Russo aveva alle spalle una lunghissima esperienza iniziata nel 1987, quando è diventato vice comandante della stazione dell’Arma di Bobbio, poi alla fine del 1987 venne promosso brigadiere e trasferito nel Reggiano in qualità di vice comandante della stazione di Guastalla e a giugno del 1991 venne ridestinato nel Piacentino con l’incarico di comandante della stazione di Ottone, incarico che ha retto fino al 1996.

Promosso maresciallo capo nel 1996, è stato destinato al Norm della Compagnia di Piacenza con l’incarico di comandante dell’Aliquota Radiomobile. Da agosto 2014 ad agosto 2015 ha retto anche il comando in sede vacante del Nucleo Operativo e Radiomobile e in diversi periodi ha sostituito il comandante della compagnia.

