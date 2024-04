Incidente a Montescaglioso, investita carabiniera che stava prestando soccorso: in Rianimazione

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda serata i ieri, 3 aprile, sulla SP3 a Montescaglioso (Mt). Secondo quanto ricostruito, le auto coinvolte sarebbero state quattro, e una carabiniera, intervenuta in soccorso con la pattuglia, sarebbe stata investita e trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza, in Rianimazione.

Altri tre feriti meno gravi sono stati assistiti sul posto. Indagini a cura dei carabinieri, intervenuti anche i vigili del fuoco.

