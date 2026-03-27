“Qui si costruisce ogni giorno il legame di fiducia tra cittadini e Stato”, Luongo inaugura la nuova Caserma di Lodi Vecchio

LODI VECCHIO – Non è solo una questione di mura e divise, ma un segnale politico e sociale netto: lo Stato c’è e si vede. In una mattinata di particolare solennità, il 27 marzo 2026, Lodi Vecchio ha celebrato l’inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri, un presidio che affonda le sue radici nella storia locale sin dall’indomani dell’Unità d’Italia e che oggi si proietta nel futuro. Alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, la cerimonia ha sancito il passaggio a una gestione della sicurezza moderna, tecnologica e profondamente umana.

Sinergia istituzionale e anima “green”: una caserma in Classe A4

L’opera non è caduta dal cielo, ma è il risultato di una sinergia istituzionale esemplare tra la Regione Lombardia e le amministrazioni comunali di Lodi Vecchio, Casaletto Lodigiano e Salerano sul Lambro. L’immobile, di proprietà del Comune di Lodi Vecchio, sfida i vecchi canoni dell’edilizia pubblica: è un gioiello di sostenibilità qualificato in classe energetica A4, dotato di un impianto fotovoltaico da 9,5 KW.

Come sottolineato dal Ministro Piantedosi, questi presidi sono i «primi custodi del sistema sicurezza» e il frutto di una collaborazione preziosa volta a rafforzare la capacità operativa sul territorio. Anche l’Assessore regionale Romano La Russa ha ribadito come la Stazione rappresenti «l’impegno costante a tutela della legalità».

Le parole dei vertici: tra fiducia e controllo del territorio

Il cuore dell’evento è stato rappresentato dai messaggi delle massime autorità. Il Comandante Generale Salvatore Luongo ha voluto definire l’essenza stessa di questo nuovo spazio: “non è soltanto la base operativa dei Carabinieri, ma un luogo che appartiene alla comunità: qui si costruisce ogni giorno il legame di fiducia tra cittadini e Stato, offrendo ascolto, presenza e sicurezza concreta. Un presidio moderno, accessibile e ancora più efficace al servizio del territorio e dei suoi cittadini”.

Sebbene assente per impegni istituzionali, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato un messaggio sferzante e carico di significato, letto durante la cerimonia. Per Crosetto, la nuova sede è una “testimonianza concreta di quanto lo Stato creda nel valore della prossimità dell’Arma. Significa esserci davvero, ogni giorno, accanto ai cittadini: offrire ascolto, sicurezza e un punto di riferimento imprescindibile. È un segnale chiaro della volontà di rafforzare il controllo del territorio, investendo in strutture moderne e funzionali, in grado di ottimizzare l’operatività del personale dell’Arma e di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze della comunità”.

Crosetto ha poi aggiunto che l’operato dei Carabinieri sa “unire autorevolezza e capacità di ascolto, garantendo sicurezza senza perdere il contatto umano, costruendo nel tempo un rapporto di fiducia fondato sulla presenza e sul servizio”.

Memoria e simbolismo: il taglio del nastro

La cerimonia ha vissuto il suo apice emotivo nel taglio del nastro, affidato alla madrina Matilde Sandretti, vedova del Maresciallo Aiutante Francesco Vinciguerra. Un tributo doveroso a un uomo che ha servito l’Arma con dedizione tra Lodi, Codogno e Cavenago d’Adda fino alla sua scomparsa nel 2000.

L’evento, scandito dalle note della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, ha visto anche la consegna della bandiera nazionale da parte del Sindaco, On. Lino Osvaldo Felissari, al Comandante di Stazione, benedetta dal cappellano militare padre Cesare Bedogné. Presente anche l’Onorevole Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR, che ha espresso «riconoscenza per la grande dedizione e sacrificio» delle Forze dell’Ordine. Con questa inaugurazione, lo Stato non ha solo aperto una porta, ma ha blindato un patto di legalità con il lodigiano.

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