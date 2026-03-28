Tor Bella Monaca, rom estorce denaro a uno studente: lo ferma un Carabiniere, oggi vicepresidente del Municipio

Un intervento fuori servizio, la chiamata ai Carabinieri e l’arresto di un uomo di etnia rom, accusato di aver estorto denaro a un giovane studente. È questo l’episodio avvenuto a Roma e diventato virale nelle ultime ore sui social.

Andrea La Fortuna e il contesto operativo

Andrea La Fortuna, 28 anni, già militare dell’Arma dei Carabinieri, oggi ricopre il ruolo di Vicepresidente del VI Municipio di Roma con delega alla sicurezza, in uno dei territori più complessi della Capitale, quello che comprende Tor Bella Monaca, nota per ospitare la più grande piazza di spaccio d’Europa.

È in questo contesto che La Fortuna opera ogni giorno.

Il racconto dei fatti a Infodifesa

Contattato dalla redazione di Infodifesa per ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore nella periferia est di Roma, La Fortuna ha raccontato ai nostri taccuini i momenti che hanno portato all’arresto di un uomo accusato di aver estorto denaro a un giovane studente.

Intorno alle 9:30 di giovedì 26 marzo, nel quadrante compreso tra Finocchio e Tor Bella Monaca, il Vicepresidente si è trovato davanti a una scena che, inizialmente, poteva sembrare una semplice discussione tra automobilisti.

“Un’auto mi ha sorpassato in modo aggressivo, costringendo l’auto che mi precedeva ad accostare. Sembrava un litigio, ma osservando meglio mi sono reso conto che non era così”, ha spiegato La Fortuna ai nostri taccuini.

La richiesta di denaro al giovane studente

A bordo dell’altra vettura c’era un giovane studente, apparso da subito visibilmente spaventato. Secondo quanto raccontato, un soggetto di etnia rom stava tentando di costringerlo a consegnargli del denaro, arrivando persino a volerlo obbligare ad andare a prelevare.

“Quando ho capito cosa stava succedendo ho immediatamente chiamato i colleghi dell’Arma e mi sono avvicinato per tranquillizzare il ragazzo e cercare di bloccare la situazione”, racconta il Carabiniere prestato alla politica.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Determinante si è rivelato il rapido intervento della Stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca.

“In pochi minuti i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, coordinati dal Luogotenente Giovanni Villanucci, sono arrivati sul posto. Il soggetto, sentendo le sirene, ha tentato di scappare, ma è stato inseguito a sirene spiegate, fermato e tratto in arresto”, ha aggiunto La Fortuna.

L’episodio conferma, ancora una volta, quanto sia centrale la presenza dello Stato nella periferia est di Roma, dove la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine diventa fondamentale.

Il ruolo istituzionale e il legame con il territorio

Infodifesa ha poi chiesto a La Fortuna come stia vivendo questo percorso, tra il ruolo istituzionale e l’esperienza maturata nell’Arma dei Carabinieri.

“Essere Vicepresidente e avere alle spalle un’esperienza nell’Arma significa vivere il territorio ogni giorno in modo concreto. Come assessorato alla sicurezza stiamo cercando di ascoltare i cittadini, che spesso hanno bisogno di essere rassicurati e di sentire le istituzioni più vicine. In territori come questi è fondamentale fare da collante tra le persone e le forze dell’ordine”, ha spiegato La Fortuna.

La fiducia nelle istituzioni

Nel suo intervento, La Fortuna ha poi sottolineato l’importanza di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

“Troppo spesso le persone non vanno a denunciare, non chiedono aiuto e non si rivolgono alle istituzioni. Invece dobbiamo far capire che lo Stato può davvero aiutarci e proteggerci. È questo l’impegno che ci siamo presi: ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine.”

Un lavoro quotidiano condiviso con il Presidente del Municipio, Nicola Franco, che ha fortemente voluto la presenza del militare dell’Arma all’interno della sua Giunta municipale.

“Stiamo cercando di costruire un rapporto sempre più diretto con i cittadini. Le persone devono sapere che non sono sole e che rivolgersi ai Carabinieri, alla Polizia o alle istituzioni è sempre la scelta giusta”, conclude La Fortuna.

Una presenza costante dello Stato

La periferia est di Roma resta un territorio difficile, ma la risposta delle istituzioni e delle forze dell’ordine continua a esserci, ogni giorno.

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