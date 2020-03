Putin in aiuto dell'Italia: in arrivo 8 brigate mobili di medici militari - INFODIFESA

Per aiutare l’Italia a gestire la situazione, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di inviare nel nostro Paese otto brigate mobili di medici militari, veicoli speciali per la disinfezione e altre attrezzature mediche. Sono, invece, già arrivati a Crema, in Lombardia, 37 medici e 15 infermieri cubani specializzati nel trattamento di malattie infettive. Nei prossimi giorni inizieranno a prestare servizio al Nord anche 300 medici italiani, selezionati tra coloro che hanno risposto al bando del governo e della Protezione civile. Finora 7.923 camici bianchi hanno dato la loro disponibilità.

Le nuove misure restrittive

Nella tarda serata del 21 marzo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura di tutte le attività economiche “non necessarie”. Resteranno aperti, tra gli altri, supermercati e farmacie, ma non è ancora stato diffuso un elenco ufficiale né è stato pubblicato il decreto: cosa che ha fatto infuriare le opposizioni, così come Calenda e Renzi.