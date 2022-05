Poliziotto di 23 anni si toglie la vita negli uffici della Questura

Dramma quello che si è consumato alla Questura di Ancona dove un poliziotto di 23 anni si è tolto la vita sparandosi con la pistola di ordinanza. Il tragico episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sul posto sono intervenuti nella Questura del capoluogo anconetano la Croce Rossa e l’automedica ma per l’uomo nonostante il grande sforzo non c’è stato nulla da fare.Poco fa è arrivato il messaggio di cordoglio da parte dei colleghi di via Gervasoni: «Da parte nostra – scrivono – un grande dolore e bisogno di rispetto per i familiari».