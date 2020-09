Poliziotto aggredito e picchiato in pieno centro a Milano: finisce in ospedale

Un poliziotto in ospedale e un 43enne marocchino arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio di un controllo avvenuto nel pomeriggio di venerdì in piazza Castello a Milano, pieno centro della metropoli lombarda.null

Tutto è accaduto intorno alle 14 quando una pattuglia della questura in servizio di Piazza Castello per un servizio antiCovid, è intervenuta per sedare una lite tra due uomini proprio davanti alla fortezza. Quando il 43enne (uno dei due litiganti) ha visto le forze dell’ordine avvicinarsi ha iniziato a inveire e si è scagliato contro gli agenti a calci e pugni.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato in questura. Uno dei poliziotti, raggiunto da diversi calci e pugni, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di una settimana.

Redazione articolo a cura Milano Today