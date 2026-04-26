Morto il poliziotto Francesco Schiavone, malore fatale a 38 anni: Marano si stringe attorno alla famiglia

Dolore a Marano per la scomparsa di Francesco Schiavone

Profondo cordoglio a Marano per la prematura e improvvisa scomparsa di Francesco Schiavone, morto a 38 anni dopo aver accusato ieri un malore fatale. La notizia ha colpito duramente la comunità cittadina, che in queste ore si sta stringendo attorno alla sua famiglia con affetto, partecipazione e vicinanza concreta.

Chi era Francesco Schiavone

Francesco Schiavone era conosciuto come un uomo dedito al lavoro e alla famiglia, oltre che come un servitore dello Stato. Poliziotto in servizio anche presso la Questura di Napoli, nel corso della sua attività professionale ha svolto il proprio incarico con impegno, senso del dovere e umanità.

La sua scomparsa lascia un segno profondo non solo tra colleghi e amici, ma anche tra quanti lo conoscevano personalmente e ne apprezzavano le qualità umane e professionali.

Il dolore della famiglia: lascia la moglie e due figli

A essere travolta da un dolore improvviso e difficile da accettare è soprattutto la sua famiglia. Francesco Schiavone lascia la moglie e due figli, ai quali in queste ore si sta rivolgendo l’abbraccio dell’intera comunità.

La notizia della sua morte ha suscitato commozione e un forte sentimento di solidarietà, con numerosi attestati di vicinanza indirizzati ai suoi cari.

Avviata un’iniziativa solidale per sostenere i familiari

Accanto al cordoglio, è stata avviata anche un’iniziativa solidale per offrire un aiuto concreto alla famiglia di Francesco Schiavone. Un gesto che rappresenta un segno tangibile della partecipazione collettiva al lutto e della volontà di sostenere i familiari in un momento così drammatico.

Marano unita nel cordoglio

La morte di Francesco Schiavone ha scosso profondamente Marano, sua città di origine, dove il ricordo del poliziotto si accompagna oggi a un sentimento diffuso di tristezza. La comunità si è raccolta attorno alla famiglia nel segno del rispetto, della memoria e della solidarietà, condividendo il peso di una perdita che viene avvertita come quella di un intero territorio.

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