Poliziotto 35enne ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina - INFODIFESA

Un agente di polizia di 35 anni è morto questa notte, mentre tentava di sventare un furto in una banca. È accaduto in zona Capodichino, dove una pattuglia del commissariato di Secondigliano è stata letteralmente speronata dalla fuga in auto di un gruppo di malviventi. Drammatica la scena dello scontro, dove è rimasto ferito (fortunatamente in modo lieve) anche un altro agente di polizia.

Il dolore del questore Alessandro Giuliano: «Un dolore immenso per tutti noi. La polizia di Napoli è accanto alla famiglia del collega».