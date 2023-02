Poliziotto 28enne si spara: gravissime le sue condizioni

Ieri nel primo pomeriggio, un poliziotto 28enne in servizio alle Volanti della questura di Corso Garibaldi ha tentato il suicidio esplodendo un colpo alla testa con la sua pistola d’ordinanza. L’agente nativo di Bari, che era in servizio a Forlì da alcuni anni, è ora ricoverato all’ospedale Bufalin di Cesena ed è in condizioni gravissime.

Sconosciuti i motivi del gesto: una storia d’amore tormentata?

I colleghi dell’agente sono accorsi nel luogo della tragedia profondamente sconvolti. Non è nota ancora la motivazione che ha portato l’uomo al gesto estremo, anche se secondo alcune informazioni non si può escludere una tormentata storia d’amore. La prognosi è riservata.

