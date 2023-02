Polizia: mensilità stipendiale febbraio, onerosissimi conguagli a debito in unica soluzione

Il Sindacato di Polizia FSP ha scritto al Ministro dell’Interno, per sollecitare un’iniziativa politica da parte del governo ed ottenere una rateizzazione degli onerosi conguagli previdenziali e fiscali applicati a febbraio da NoiPA, che superano anche i 1.500 euro. Come noto, il Comparto, e in particolare la Polizia di Stato, ha componenti accessorie che hanno un peso maggiore rispetto al restante pubblico impiego, è per questo che, in passato, il Tep consentiva di optare per la loro tassazione ad aliquota massima e venivano così prevenuti conguagli onerosi.

Quest’anno – proseguono da FSP – si è aggiunto anche l’effetto del rinnovo contrattuale con il versamento tardivo delle competenze arretrate, e quindi i poliziotti subiranno un danno maggiore rispetto alle altre componenti del Comparto, con prezzi e bollette in aumento e mutui, affitti e scadenze da pagare. Per questo motivo, il sindacato FSP ha chiesto al Ministro Piantedosi di rappresentare il forte disagio dei Servitori dello Stato nell’ambito del governo, al fine di ottenere la rateizzazione degli importi visibili su NoiPA, e di intraprendere azioni che prevengano questa situazione nel futuro.

