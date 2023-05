Polizia, Il dramma che si ripete: secondo suicidio in due giorni

Un altro appartenente alle Forze dell’Ordine, si sarebbe tolto la vita e dimostra ancora una volta la necessità di fornire supporto psicologico ed emotivo ai poliziotti. Secondo quanto apprende Infodifesa.it, un poliziotto disi sarebbe tolto la vita, ma le notizie in merito sono ancora sommarie.

Il dramma che si ripete: secondo suicidio in due giorni all’interno delle Forze dell’Ordine

Il secondo suicidio in due giorni all’interno delle Forze dell’Ordine rappresenta una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità. Questi episodi sono sintomo di un disagio psicologico che spesso viene sottovalutato e non affrontato adeguatamente. E’ importante che venga data la giusta attenzione a questa problematica e che si prenda in considerazione la possibilità di fornire un supporto psicologico ai membri delle Forze dell’Ordine. Solo così si potrà evitare che situazioni come queste si ripetano in futuro e si potrà garantire la salute mentale e il benessere dei nostri agenti della sicurezza.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!