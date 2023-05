Livorno, ragazzo riceve calcio in faccia da un carabiniere: nuovo video choc. L’Arma: «Subito trasferito il militare»

La vicenda di Livorno accaduta nella notte tra mercoledì e giovedì ha suscitato notevole indignazione. Un video pubblicato su Instagram dal network “Welcome to Favelas” ha ripreso un episodio di violenza da parte dei carabinieri ai danni di un giovane. Il militare ha sferrato un calcio in faccia al giovane che stava seduto a terra, mentre l’altro militare lo ammanettava. Il ragazzo ha urlato: “Mi fa male la gamba” e “La gente mi guarda, così mi fanno le foto”.

L’Arma dei Carabinieri ha prontamente reagito affermando che “tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dei carabinieri” e che il comportamento del militare verrà immediatamente sanzionato con il trasferimento ad un incarico non operativo, con l’applicazione del massimo rigore sotto ogni aspetto.

Un episodio simile si è verificato a Milano, stavolta ai danni di una donna, e coinvolgeva la polizia municipale.