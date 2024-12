È morto a 46 anni il maggiore dei Carabinieri Paolo Bonfanti

È scomparso ieri, lunedì 9 dicembre, il maggiore Paolo Bonfanti, 46 anni, comandante della Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti. Il militare si è spento dopo aver lottato contro una grave malattia.

CARRIERA INTERNAZIONALE

Originario di Cuneo, Bonfanti ha dedicato oltre due decenni della sua vita all’Arma dei Carabinieri, distinguendosi sia in ambito nazionale che internazionale. Entrato nell’Arma nel 1999 a soli vent’anni, ha iniziato il suo percorso presso il 7° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige di Laives (BZ). La sua carriera lo ha portato in numerose missioni all’estero, dalla Bosnia all’Iraq, dal Libano al Pakistan, fino in Colombia, dove ha maturato preziose esperienze in ambito investigativo.

IMPEGNO SUL TERRITORIO NAZIONALE

Dal 2010 al 2017, Bonfanti ha guidato con dedizione il Nucleo Operativo Radiomobile di Sanremo. Successivamente, ha prestato servizio per cinque anni presso la seconda sezione del Nucleo Radiomobile di Torino, dove si è distinto nella lotta al traffico di stupefacenti. Due anni fa era giunto a Villanova d’Asti con il grado di capitano, ottenendo poi la meritata promozione a maggiore.

IL CORDOGLIO

Il maggiore Bonfanti lascia la moglie e i familiari nel dolore. La data delle esequie non è ancora stata comunicata. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per l’Arma dei Carabinieri, di cui è stato un servitore fedele e un esempio di dedizione al dovere.

