Lucia Annunziata si dimette dalla Rai

La giornalista ha comunicato ai vertici della Rai il suo addio all’azienda. Approdata su Rai3 nel 1995, Annunziata è stata direttrice del Tg3 e presidente Rai. Dal 2004 conduceva sul terzo canale il suo programma ‘Mezz’ora in più’.

Lucia Annunziata, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva ha comunicato ai vertici dell’azienda di Viale Mazzini le sue dimissioni.

Chi è Lucia Annunziata

Giornalista professionista dal 1976, Lucia Annunziata è stata corrispondente dagli Stati Uniti prima per il manifesto e poi per La Repubblica, per cui ha seguito dal 1981 al 1988 gli eventi in America centrale e in America Latina. Per la Repubblica diventa corrispondente dal Medioriente, con base a Gerusalemme.

Passa al Corriere della Sera nel 1993 e torna negli Stati Uniti. Due anni dopo torna in Italia e approda su Rai 3, con il programma Linea tre. Dal 1996 al 1998 è stata direttrice del Tg3, mentre nel 2003 ha ricoperto il ruolo di presidente della Rai, incarico mantenuto fino al 4 maggio 2004, data delle sue dimissioni. È stata la seconda presidente donna della Rai, dopo Letizia Moratti (nel 1994).

Dal 2004 è diventata editorialista de La Stampa. L’anno dopo è ritornata in Rai per condurre su Rai 3 il programma In ½ h, che andava in onda nel primo pomeriggio della domenica e prevedeva l’intervista a un personaggio pubblico per discutere dell’argomento che ha avuto maggior risalto nelle cronache durante la settimana. La trasmissione era rimasta in onda fino a oggi, in versione prolungata, con il titolo Mezz’ora in più.

