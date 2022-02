Tragico incidente, Michele muore a 35 anni: addio al giovane agente di Polizia

Si chiamava Michele Avella il poliziotto morto in un incidente a Cava de’ Tirreni. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, venerdì 11 febbraio. Per cause ancora non chiare il 35enne Michele Avella, agente di polizia, ha perso la vita. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto che non hanno lasciato scampo.

Incidente a Cava de’ Tirreni, morto poliziotto 35enne

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo. La tragedia si è consumata nella zona Santa Lucia. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

La vittima

In seguito al sinistro stradale è morto Michele Avella, agente di polizia di 35 anni. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto che non hanno lasciato scampo.