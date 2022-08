Polizia, addio al gigante buono: è morto il poliziotto Osvaldo Bucci

Ancora un lutto a Salerno, colpita dalla morte di Osvaldo Bucci, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile locale. Noto a tutti come il Gigante Buono per la sua stazza e il carattere gentile, da anni lottava con un brutto male che – purtroppo – lo ha strappato all’affetto dei suoi cari nelle scorse ore come riportato da SalernoToday.

Morto l’agente Osvaldo Bucci, lutto a Salerno

A Salerno in molti conoscevano l’agente Osvaldo Bucci, in particolare nella zona di Torrione Alto. Per anni, infatti, è stato al servizio della comunità salernitana, in prima linea contro la criminalità e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sui social si leggono tantissimi messaggi di cordoglio da parte di parenti ed amici, unitisi al dolore della famiglia ed in particolar modo dei figli Elisabetta ed Ivan. I funerali di Osvaldo Bucci saranno celebrati alle 10 di mercoledì 17 agosto, presso la Chiesa di San Martino Vescovo a Giffoni Sei Casali.