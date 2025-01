POLIZIA, ADDIO AL COMMISSARIO LEONARDO PETRUCCI: SI SPEGNE A SOLI 55 ANNI

Il suo aspetto giovanile tradiva una profonda esperienza sul campo. Leonardo Petrucci, dirigente della Questura di Venezia scomparso ieri a 55 anni, era spesso oggetto di bonari scherzi tra colleghi per il suo aspetto da “eterno giovane”. Dietro quel sorriso timido si celava però uno dei più preparati funzionari delle forze dell’ordine.

UNA CARRIERA BRILLANTE

Toscano di nascita, Petrucci ha costruito la sua carriera su solide basi: laureato in Giurisprudenza a Firenze, poliglotta con padronanza di tre lingue, ha scalato i ranghi della Polizia di Stato con determinazione. Dal 2001 ha ricoperto ruoli chiave a Mantova, per poi distinguersi a Firenze come dirigente del Commissariato Oltrarno.

L’ESPERIENZA VENEZIANA

Il suo arrivo a Venezia nel 2018 ha segnato l’inizio di un capitolo significativo. Dopo un periodo al commissariato di Portogruaro, dove ha gestito con maestria complesse situazioni di ordine pubblico, è stato promosso alla guida del prestigioso commissariato di San Lorenzo, nel cuore della città lagunare.

L’ULTIMO INCARICO

Nel 2020, il coronamento della sua carriera con la nomina a dirigente dell’ufficio del Personale della Questura. Un ruolo che ha ricoperto con la consueta professionalità fino all’ultimo.

IL CORDOGLIO UNANIME

La sua scomparsa ha generato profonda commozione in tutta la Questura. Il questore Gaetano Bonaccorso, durante una toccante cerimonia di commiato, ha sottolineato le straordinarie qualità umane di Petrucci, definendolo un esempio per le future generazioni di poliziotti.

UN’EREDITÀ DI VALORI

Più che un dirigente, Petrucci lascia il ricordo di un uomo che ha saputo coniugare professionalità e umanità, rigore e comprensione. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella Polizia di Stato, ma il suo esempio continuerà a illuminare il cammino di chi lo ha conosciuto e stimato.

