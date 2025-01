IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA GIOVANNI MARIA IANNUCCI NUOVO COMANDANTE DEL COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Guido Crosetto, ha approvato la nomina del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci quale Comandante del COVI – Comando Operativo di Vertice Interforze.



“E’ un traguardo importante, sia dal punto di vista personale che professionale, che giunge in un momento storico particolarmente delicato. Nell’incarico di Capo di Gabinetto del Dicastero della Difesa ho avuto modo di apprezzarne l’elevatissima professionalità, la gestione efficace e lungimirante delle complesse sfide istituzionali e strategiche che il Dicastero ha affrontato. Sono certo che grazie alla sua indubbia competenza, esperienza e visione strategica ricoprirà il nuovo incarico con altrettanta determinazione, senza risparmio di energie, rendendo ancor più rilevante il contributo della Difesa e dell’Italia alla stabilità ed alla sicurezza internazionale. Congratulazioni e buon lavoro!” così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota stampa.

Il Curriculum del Generale Iannucci

Il Tenente Generale Giovanni Iannucci rappresenta un’eccellenza nel panorama militare italiano, con una carriera trentennale caratterizzata da incarichi di prestigio e missioni internazionali di alto profilo. Dal suo ingresso nell’Esercito attraverso l’Accademia Militare di Modena, ha dimostrato una progressione professionale esemplare, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in ambito nazionale che internazionale.

La sua esperienza spazia dalla guida di unità operative d’élite come la Brigata Paracadutisti Folgore alla gestione di complesse operazioni internazionali, tra cui il comando della Missione NATO in Iraq. Il suo percorso professionale è arricchito da significative esperienze in teatri operativi critici come Somalia, Iraq e Afghanistan, dove ha dimostrato eccezionali capacità di leadership e competenze strategiche.

Particolarmente rilevante è stata la sua ascesa ai vertici della Difesa italiana, culminata con la nomina a Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa nell’ottobre 2023, ruolo che testimonia le sue spiccate capacità diplomatiche e gestionali. La sua formazione internazionale, includendo esperienze presso istituzioni militari estere e nel contesto NATO, ne fa una figura di spicco nel panorama della difesa europea e atlantica.

