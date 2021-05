Pistola rubata dall’auto delle forze di polizia. Rinvenuta in un bidone della spazzatura

La polizia ha rinvenuto in un bidone della spazzatura in via Hahnemann a Bari, una pistola appartenente a personale delle Forze dell’ordine. Era stata rubata dall’auto delle Forze dell’Ordine e dopo accurate indagini la pistola, ancora all’interno della fondina, è stata ritrovata.

Secondo quanto riporta il quotidianoitaliano.com, personale della divisione anticrimine e della polizia scientifica della questura di Bari starebbe indagando sul furto della pistola.