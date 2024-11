“Gli sbatteva con forza la testa sul pavimento”. Parla il poliziotto eroe che salvò il dottor Le Foche dalla furia di un ex pugile

L’attacco e la condanna

Il 5 ottobre 2023, Renato Mauro Morandi, ex pugile pregiudicato del 1987, ha brutalmente aggredito il dottor Francesco Le Foche, 66enne responsabile del reparto di Immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I di Roma. Per questo fatto, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha emesso una condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione per tentato omicidio.

La dinamica dell’aggressione

L’aggressore è entrato senza appuntamento nello studio medico in via Po, nel quartiere Salario. Secondo la testimonianza della segretaria, Morandi si è scagliato immediatamente contro il professore, colpendolo prima con un fermacarte al volto e poi con calci e pugni. Le ferite riportate dal medico sono state particolarmente gravi, soprattutto all’occhio, richiedendo diversi interventi chirurgici.

L’intervento provvidenziale

Manuel Basile, un poliziotto di 39 anni fuori servizio, ha salvato la vita al dottor Le Foche. Attirato dalle urla provenienti dallo studio, è intervenuto trovando l’aggressore che sbatteva violentemente la testa del medico contro il pavimento. Grazie alla sua presenza di spirito, è riuscito a gestire la situazione fino all’arrivo dei rinforzi.

Il movente e le circostanze attenuanti

Il movente dell’aggressione non è stato completamente chiarito. Secondo il medico, Morandi insisteva per far visitare il suo cane malato. Un’altra ipotesi riguarda un dolore al torace accusato dall’ex pugile, la cui ipocondria, combinata con un deficit psichico, potrebbe aver scatenato la violenta reazione. La Procura aveva richiesto una condanna a 10 anni, ma il gip ha riconosciuto un’attenuante per vizio parziale di mente, confermato da una perizia psichiatrica.

