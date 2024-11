La Germania propone lo schieramento dei sistemi Patriot in Polonia. Putin risponde con 100 droni e 90 missili sulle centrali elettriche. Un milione di ucraini senza elettricità

TENSIONI NATO-RUSSIA: BERLINO OFFRE I PATRIOT ALLA POLONIA MENTRE KIEV RESTA AL BUIO

La Guerra in Ucraina: Nuove Strategie e Crescenti Tensioni

La Germania ha avanzato una proposta strategica alla NATO per il dispiegamento dei sistemi di difesa aerea Patriot in Polonia. L’iniziativa, annunciata dal ministro della Difesa Boris Pistorius, mira a proteggere le linee di rifornimento militare verso l’Ucraina, assicurando il flusso di equipaggiamenti essenziali per la difesa di Kiev.

OFFENSIVA RUSSA SULLE INFRASTRUTTURE

La Russia ha sferrato un massiccio attacco alle infrastrutture energetiche ucraine, lasciando oltre un milione di cittadini senza elettricità. L’offensiva, che ha coinvolto circa 100 droni e 90 missili, ha colpito duramente le regioni di Leopoli, Rivne e Volinia, evidenziando la strategia russa di sfruttare le condizioni invernali per indebolire la resistenza ucraina.

IMPATTO UMANITARIO E RISPOSTA DI KIEV

Il presidente Zelensky ha denunciato l’utilizzo di munizioni a grappolo contro infrastrutture civili, definendo l’attacco un’escalation delle “tattiche terroristiche” russe. La situazione è particolarmente critica nella regione di Leopoli, dove 523.000 utenze sono rimaste senza elettricità, mentre altre centinaia di migliaia di cittadini sono colpiti da blackout nelle regioni limitrofe.

LA GIUSTIFICAZIONE DI MOSCA

Putin ha giustificato l’offensiva come una risposta all’utilizzo ucraino dei missili ATACMS americani nella regione di Kursk, confermando l’impiego di centinaia di missili e droni negli ultimi giorni. Questa dichiarazione sottolinea l’intensificarsi della spirale di rappresaglie tra le parti belligeranti.

PROSPETTIVE E TENSIONI INTERNAZIONALI

Mentre l’Occidente rafforza il proprio supporto militare all’Ucraina, la possibilità di un cessate il fuoco appare sempre più remota. La proposta tedesca di schierare i Patriot in Polonia rappresenta un ulteriore elemento di tensione nelle già complesse relazioni tra NATO e Russia, delineando uno scenario di crescente polarizzazione militare nell’Europa orientale.

