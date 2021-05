Pescatori multati, assalto caserma Capitaneria di Porto di Licata (video)

Viene fatta una contravvenzione per pesca in aerea protetta, destinata al ripopolamento ittico, con reti fuori norma, e si scatena la protesta nel piazzale antistante la Capitaneria di porto di Licata (Ag).

Decine di pescatori si sono riversati – dopo aver aperto il cancello – nel piazzale, scuotendo le inferriate poste a protezione di finestra e portone d’ingresso. Nessuno e’ rimasto ferito, ma riuscire a riportare la calma – ad opera dei carabinieri che sono giunti con piu’ pattuglie – non e’ stato semplice. Ad informare la Procura di Agrigento dell’accaduto sara’ la stessa Capitaneria di porto. I pescatori sono riusciti ad entrare in area militare e hanno annunciato che fra un’ora andranno a parlare con il sindaco Pino Galanti. Alla barca multata dalla Guardia costiera e’ stata anche sequestrata la rete, risultata non a norma.