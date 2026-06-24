Cassa di previdenza Forze Armate, il Generale Paolo Aceto nuovo Presidente

Il Consiglio dei Ministri conferisce l’incarico per il triennio 2026-2029

Il Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri Paolo Aceto è il nuovo Presidente della Cassa di previdenza delle Forze Armate per il triennio 2026-2029.

La decisione è stata assunta dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo il parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

Aceto succede all’Ammiraglio Ispettore Capo Ausiliario Pietro Covino, della Marina Militare, che ha guidato l’ente nel precedente mandato.

Le congratulazioni del Ministro Crosetto

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha rivolto al Generale Aceto un messaggio di congratulazioni per il nuovo incarico, sottolineando il valore istituzionale della nomina e il profilo professionale del nuovo Presidente.

“Rivolgo le mie più vive congratulazioni al Generale Aceto per il prestigioso incarico che si appresta ad assumere e gli auguro buon lavoro, certo che alla guida della Cassa di previdenza delle Forze Armate saprà mettere a disposizione dell’Istituzione la sua esperienza, professionalità e profondo senso del dovere”, ha dichiarato Crosetto.

Il Ministro ha inoltre espresso riconoscenza al predecessore: “Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento all’Ammiraglio Covino per il lavoro svolto e per l’impegno profuso”.

Chi è il Generale Paolo Aceto

Il Generale di Divisione Paolo Aceto proviene dall’Arma dei Carabinieri e vanta un percorso professionale costruito tra incarichi operativi, funzioni di comando e responsabilità di vertice.

Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena dal 1985 al 1987 e successivamente la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri dal 1987 al 1989.

Sul piano accademico, Aceto ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma e la laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università Tor Vergata.

Dalla Sicilia agli incarichi di comando

Nei primi anni Novanta il Generale Aceto ha prestato servizio in Sicilia, dove ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Palermo San Lorenzo e successivamente il Nucleo Radiomobile di Palermo.

Nel corso della carriera ha poi ricoperto incarichi di rilievo territoriale, tra cui il comando del Comando Provinciale Carabinieri di Genova e della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”.

Esperienze che hanno consolidato un profilo professionale fortemente orientato alla gestione di strutture complesse, alla sicurezza e al coordinamento operativo.

Gli incarichi al Comando Generale dell’Arma

Prima della nomina alla guida della Cassa di previdenza delle Forze Armate, il Generale Aceto ha ricoperto ruoli di vertice all’interno del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

È stato Capo dell’Ufficio Storico e, più recentemente, Capo del III Reparto del Comando Generale dell’Arma, ambito nel quale ha seguito dossier strategici e attività connesse anche alla sicurezza informatica e alla Cyber Security.

Un’esperienza che si aggiunge a un percorso istituzionale maturato in settori operativi, organizzativi e di pianificazione.

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