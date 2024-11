Crosetto, ‘più forze polizia e meno militari sulle strade. Forze armate riprendano a fare ciò che serve in questo momento’

Lunedì, in una San Marco blindatissima, off limits ai turisti con musei, negozi e caffè chiusi e metal detector, varchi e transenne a tutti gli accessi nonché le forze speciali a monitorare la situazione dall’alto di Procuratie, museo Correr e torre dell’Orologio, la cerimonia per la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate: da Roma, alle 11.15 (dopo le celebrazioni all’Altare della patria), sono atterrati il ministro della Difesa Guido Crosetto e Mattarella, accolto quando ancora era in motoscafo da ventuno colpi a salve, massima onorificenza riservata al capo dello Stato, sparati dalla nave Thaon di Revel ormeggiata in bacino. In piazza San Marco — protetta contro il rischio acqua alta dal Mose sollevato — lo schieramento dei militari con il capo di Stato maggiore della difesa Luciano Portolano, un migliaio di cittadini (entrati previo accredito) e, sul palco, onorevoli (tra cui i senatori veneziani Raffaele Speranzon, FdI e Andrea Martella, Pd), il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco Luigi Brugnaro, il patriarca Francesco Moraglia, il prefetto Darco Pellos, per citarne alcuni.