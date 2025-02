Panico in tangenziale: non gli danno precedenza, insegue l’autista per km, poi estrae la pistola e spara dall’auto

E’ successo nel Padovano. Tutto parte da un diverbio stradale.

Una precedenza bucata. Questo avrebbe scatenato l’ira di una guardia giurata che in tangenziale ha dapprima inseguito l’autista colpevole e poi ha sparato due colpi di pistola in piena tangenziale. E’ successo intorno alle 6 del mattino nell’hinterland di Padova, in zona Albignasego. Secondo quanto ricostruisce Leggo.it, il vigilantes avrebbe iniziato a litigare con l’autista di un furgone a causa di una mancata precedenza all’altezza di via Marconi.

In un primo momento sono volate minacce e offese, poi la situazione sembrava essersi calmata ma all’improvviso la guardia giurata ha iniziato a inveire violentemente portando l’autista a decidere di fuggire dall’incrocio. Il vigilantes è quindi risalito in macchina e ha iniziato a inseguirlo rischiando pi ù volte si farlo finire fuori strada. L’inseguimento è durato diversi chilometri, fino ad arrivare in tangenziale dove la guardia giurata ha estratto la pistola e ha esploso due colpi senza mirare a un obiettivo, per poi andarsene e abbandonare gli intenti di giustizia privata.