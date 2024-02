Cisterna di Latina, Finanziere di 27 anni uccide la madre e la sorella della fidanzata con la pistola d’ordinanza. La ragazza scappa e si salva

Duplice omicidio a Cisterna di Latina. In una villetta sono state trovate due donne morte, una donna di 49 anni, Nicoletta Zomparelli e la figlia di 19, Renè Amato. Un finanziere di 27 anni, Christian Sodano , originario di Formia e in servizio ad Ostia è stato fermato a Latina. L’allarme è scattato intorno alle 17, in una casa alle porte del quartiere San Valentino sono stati avvertiti dei colpi di pistola, quando la polizia e il 118 sono arrivati sul posto hanno trovato le due donne morte e una ragazza di 22 anni sotto choc.

È l’ex fidanzata del militare – Desirèe Amato – ed era presente al momento della sparatoria. Da una prima ricostruzione il finanziere ha avuto un violento alterco con l’ex fidanzata, si erano lasciati di recente e lui non accettava la separazione, la madre e la sorella della ragazza sono intervenute e a quel punto – a quanto risulta – sarebbero stati esplosi i colpi di pistola. La 22enne è scappata, è riuscita a chiudersi in bagno e si è salvata. Il giovane a quel punto è fuggito. L’area è stata transennata e nessuno viene fatto avvicinare.

I precedenti – Nel 2018 – sempre a Cisterna di Latina – Luigi Capasso, un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri, sparò alla moglie da cui si stava separando, ferendola gravemente, e uccise le sue due figlie prima di suicidarsi. Uno dei più recenti episodi di questo tipo è invece dello scorso giugno 2023, quando Pier Paola Romano, poliziotta di 58 anni, fu uccisa a Roma a colpi di pistola nell’androne di casa da un suo collega, Massimiliano Carpineti: dopo aver fatto fuoco su di lei, l’uomo puntò contro di sé la pistola d’ordinanza. Quattro anni fa a Vairano Patenora, nel Casertano, il 15 novembre, un maresciallo della Finanza Marcello de Prata, di 52 anni, uccise la moglie di 45 anni e la cognata Rosanna Laurenza di 43, sorella della vittima e cognata dell’omicida, per poi suicidarsi.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI