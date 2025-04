Nuovo Riordino delle Carriere per l’Arma? Tutto Quello che C’è da Sapere sul Documento che Sta Circolando

Sta circolando online un documento che promette un nuovo riordino delle carriere nell’Arma dei Carabinieri, con tabelle dettagliate e presunte novità sui percorsi professionali. Alcuni lo condividono come se fosse imminente. Ma c’è un problema, anzi più d’uno: non è vero nulla.

Apparentemente autentico, ma fuori contesto, datato e privo di qualsiasi valore attuale.

Un documento vecchio, riesumato ad arte

Il file che molti stanno facendo girare è sì reale, ma risale a circa dieci anni fa, durante l’epoca del Governo Renzi, quando il Ministro della Difesa era Roberta Pinotti. Si trattava di una proposta tecnica, mai convertita in legge, che circolava internamente tra i tavoli del comparto difesa. Non è mai diventata norma e non ha più alcuna validità né attinenza con la situazione attuale.

Nessuna iniziativa politica o istituzionale in corso

Ad oggi, non esiste alcun piano governativo per un nuovo riordino delle carriere dell’Arma. Nessun DDL in discussione, nessuna bozza in Consiglio dei Ministri, nessun fondo stanziato nella legge di bilancio, né nel DEF. Il silenzio da parte del Ministero della Difesa è totale, perché semplicemente non esiste alcuna riforma all’orizzonte.

L’ultimo riordino? Circa 30 anni dopo il precedente

Per avere un riferimento concreto, bisogna tornare proprio a quella stagione: il riordino delle carriere del personale delle forze armate e delle forze di polizia, avviato nel 2016 sotto il Governo Renzi, è stato il primo dopo quasi trent’anni. Questo dimostra quanto sia complesso, lento e raro un intervento simile. Pensare che oggi si stia lavorando a un nuovo progetto, a meno di 10 anni di distanza, è del tutto illusorio.

Perché gira ancora questa falsa notizia?

La motivazione può essere duplice: da un lato, l’ignoranza di chi riprende vecchi file senza verificarne la data, dall’altro, la malafede di chi cavalca il malcontento di militari e operatori del settore, promettendo avanzamenti che non esistono e non esisteranno a breve.

In entrambi i casi, il risultato è uno solo: creare confusione, disillusione e frustrazione, diffondendo fake news che non fanno bene a nessuno.

Conclusione: non fatevi prendere in giro

È importante ribadirlo con forza:

non c’è nessun riordino delle carriere in corso per l’Arma dei Carabinieri, nessun atto in discussione, nessuna copertura economica prevista. Quello che circola è solo una vecchia proposta di riforma risalente agli anni del Governo Renzi e mai più ripresa da allora.

Diffidate dalle bufale. Non fatevi ingannare.

