Nave Vespucci e nave Montecuccoli, tra tradizione e innovazione: l’abbraccio tra passato e presente della Marina Militare nelle acque di Panama

È il 1949 quando la Nave Scuola Amerigo Vespucci e l’Incrociatore Raimondo Montecuccoli si incontrano a Livorno per inaugurare l’inizio della Campagna d’Istruzione, che permetterà loro di girare il mondo rappresentando l’Italia.

Dopo 75 anni un nuovo incontro a Panama

Dopo 75 anni, sono la nave più “anziana” e quella più “giovane” in servizio alla Marina Militare, la nave Vespucci e il pattugliatore polivalente d’altura Montecuccoli, ad incontrarsi nuovamente, questa volta a Panama, durante una delle soste del Giro del Mondo di Nave Vespucci e della Campagna di Proiezione Operativa del Montecuccoli che le unità stanno compiendo rispettivamente.

Cambiano i tempi e i luoghi, ma non cambia l’obiettivo di questi due assetti: rappresentare quanto di meglio l’Italia ha da offrire, portando in ogni dove le eccellenze del nostro Paese, diffondendone i valori e le tradizioni, in un perfetto connubio tra tradizione e innovazione.

L’incontro nel sorgitore panamense è stato un ottimo esempio per dimostrare all’estero le potenzialità della Forza Armata, nonché un’occasione di accrescimento per gli equipaggi, che hanno avuto la possibilità di visitare mutevolmente le rispettive navi.

