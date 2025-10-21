Addio a Federica Tripoli, tenente di vascello: la 32enne morta dopo due settimane di agonia

Una giovane vita spezzata tra la moto e il mare

Si è spenta dopo quindici giorni di lotta all’ospedale San Martino di Genova Federica Tripoli, 32 anni, tenente di vascello della Marina Militare, originaria di Casamassima, in provincia di Bari. Lo scorso 3 ottobre, la giovane era rimasta vittima di un terribile incidente in moto a La Spezia, dove prestava servizio a bordo della fregata “Luigi Rizzo”.

Appassionata di mare e motori, Federica condivideva spesso sui social la sua passione per le due ruote. Dopo il diploma al liceo Cirillo di Bari, aveva scelto la carriera militare, intraprendendo un percorso di dedizione e disciplina che l’aveva portata fino al grado di tenente di vascello. Ma il destino l’ha strappata troppo presto alla vita e al suo sogno in divisa.

L’incidente a La Spezia e le indagini in corso

Il dramma si è consumato la sera del 3 ottobre sulle strade della provincia spezzina. Le ferite riportate si sono rivelate subito gravissime: la giovane ufficiale è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di rianimazione del San Martino, dove ha lottato tra la vita e la morte per due settimane.

Il gesto d’amore della famiglia: la donazione degli organi

Nonostante il dolore insopportabile, i familiari di Federica hanno scelto di donare i suoi organi, salvando la vita a cinque pazienti in attesa di trapianto. “Come lei avrebbe voluto – ha scritto la sorella – chi lo vorrà potrà contribuire a donare forza alla Rianimazione dell’Ospedale San Martino di Genova e a tutto il personale che con infinita umanità e professionalità si è preso cura della nostra Federica in questi giorni”.

In suo ricordo, la famiglia ha aperto una raccolta fondi destinata proprio al reparto che l’ha assistita: in pochi giorni ha già superato i 10 mila euro, segno della commozione e solidarietà di quanti hanno voluto rendere omaggio al suo coraggio.

Il cordoglio della Marina Militare

La notizia della morte di Federica Tripoli ha scosso profondamente il mondo militare. Il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Enrico Credendino, ha espresso “profondo dolore per la scomparsa di Federica, vittima di un tragico incidente stradale”, manifestando la vicinanza dell’intera Forza Armata ai familiari.

Sui canali ufficiali della Marina Militare, è apparso un post di commiato carico di affetto e riconoscenza per una giovane ufficiale descritta come “esempio di dedizione e servizio”. Un tributo che si aggiunge al silenzioso ringraziamento di colleghi e amici, uniti nel ricordo di una donna che aveva fatto del mare e della divisa la sua missione di vita.

