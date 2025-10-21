Lutto ad Avellino e provincia per la morte improvvisa del maresciallo Adriano Picardi

Un malore improvviso spezza una vita dedicata al dovere

Tragedia a Santo Stefano del Sole, dove nella mattinata di oggi è morto improvvisamente Adriano Picardi, maresciallo dei Carabinieri in forza al NOE di Napoli. L’uomo, 47 anni, è stato colto da un malore fulminante nella sua abitazione. Inutili i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Picardi lascia la moglie, due figli piccoli e una famiglia profondamente segnata da un dolore che ha scosso l’intera comunità.

Il cordoglio di un paese intero

«Siamo distrutti – racconta il sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli –. Questo lutto ha colpito ogni famiglia e tutta la comunità si stringe intorno ai suoi parenti e familiari. Un dolore immenso, inaspettato, un risveglio tragico per la nostra piccola comunità».

Le parole del primo cittadino riassumono il clima di sgomento che si respira nel paese, dove Adriano era conosciuto e stimato da tutti per la sua umanità, gentilezza e dedizione al servizio.

Le radici a Chiusano San Domenico

Originario di Chiusano San Domenico, Picardi non aveva mai reciso i legami con il suo paese natale. A ricordarlo è il sindaco Carmine De Angelis: «Anche la nostra comunità è in lutto. Eravamo coetanei io e Adriano, che aveva sempre mantenuto forte e saldo il legame con le sue radici. Un uomo eccellente, un carabiniere esemplare, sempre disponibile con tutti. Adriano era una persona perbene, un ufficiale dei Carabinieri dotato di grande valore umano e familiare».

De Angelis conclude con parole toccanti: «Ci lascia un ragazzo splendido, onesto e di grande spessore. Un dolore immenso che sconvolge una comunità intera. L’intero paese si stringe alla famiglia. Adriano, che la terra ti sia lieve».

Un vuoto che lascia il segno

La morte improvvisa del maresciallo Picardi rappresenta una perdita profonda non solo per i Carabinieri, ma per tutta l’Irpinia. Un uomo che ha fatto del servizio e del rispetto i valori guida della sua vita, lasciando dietro di sé un esempio di integrità, dedizione e amore per la famiglia e la comunità.