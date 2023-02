Napoli, ruba un’auto civetta davanti la caserma dei carabinieri. Poi si schianta e scappa

Nella notte di oggi un uomo ha rubato un’auto civetta parcheggiata davanti alla caserma Pastrengo a Napoli, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. Immediatamente è stato inseguito da diverse pattuglie e, ed alta velocità, ha raggiunto la Galleria Vittoria dove si è scontrato contro un guard rail. Il ladro è fuggito a piedi ed è attualmente ricercato. Fonti qualificate hanno riferito che il fatto sarebbe accaduto intorno alle 3 di stanotte.

Come sono andati i fatti

L’uomo avrebbe tentato di scassinare diverse automobili parcheggiate in via Morgantini, vicino alla caserma, e sarebbe finalmente riuscito ad entrare in una Ford Focus nera, che non ha riconosciuto essere un’auto dei carabinieri e parcheggiata fuori la caserma. Dopo averne forzato la serratura, l’uomo sarebbe riuscito a metterla in moto e a scappare. Pochi metri dopo aver lasciato la caserma, il ladro si è ritrovato alle calcagna diverse pattuglie dei carabinieri. A quel punto, mentre superava la galleria Vittoria, ha incontrato un incidente con una Nissan uscita di strada e finita nel guard rail, che gli ha impedito di proseguire. L’uomo alla guida avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro un new jersey in cemento. Sono in corso indagini dei Carabinieri della Compagnia Centro e del Nucleo investigativo di Napoli per rintracciare il responsabile, fuggito dopo lo schianto.

