Lancia coltello dal balcone ferendo un carabiniere, condannato a sette anni

Abdelkader Mabrouk, marocchino di 54 anni, è stato condannato a sette anni e due mesi di carcere dai giudici di Pavia. Circa due anni fa, i carabinieri della stazione del paese dovevano consegnargli una notifica di espulsione dall’Italia. Mabrouk si era barricato in casa e, a un certo punto, aveva preso un coltello e lo aveva lanciato verso la pattuglia, ferendo uno dei carabinieri, fortunatamente in modo non grave. I pm avevano chiesto per lui nove anni di carcere, ma i giudici hanno deciso di scontarne due.

La difesa di Mabrouk ha sostenuto che si fosse trattato di un malinteso: il coltello gli era caduto dalle mani involontariamente ed egli non voleva andarsene per stare vicino alla sua famiglia. I giudici non gli hanno dato credito e, a seguito della condanna, l’uomo è stato condotto in carcere.