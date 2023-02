Corte dei conti condanna maresciallo della Guardia di Finanza per danno di immagine

I giudici della Corte dei Conti, presieduti da Vincenzo Lo Presti, hanno deciso di condannare un maresciallo della Guardia di Finanza al risarcimento del Corpo con 10 mila euro a causa dei danni di immagine subiti.Tutto ha avuto inizio nel giugno del 2015, quando il finanziere, in servizio alla procura di Catania, è stato arrestato con l’accusa di concussione. Egli, infatti, avrebbe estorto 2 mila euro ad un avvocato, minacciandolo con la denuncia per bancarotta fraudolenta e associazione per delinquere di stampo mafioso. La cifra richiesta era inizialmente di 5 mila euro.

Nel novembre del 2016 il giudice di primo grado ha condannato il maresciallo della Guardia di Finanza a 2 anni e 8 mesi di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici per 3 anni; a ciò fanno seguito la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello e della Cassazione, rispettivamente, nel 2021 ed il 2022.

Secondo il procuratore della Corte dei Conti, con le sue azioni il finanziere ha offuscato l’immagine della pubblica amministrazione, facendola apparire come un sistema diretto a conseguire logiche non inerenti ai fini pubblici da perseguire. Per tale motivo, si è ritenuto opportuno condannare il maresciallo al risarcimento dell’Arma con 10 mila euro, nonostante egli fosse solo un sottufficiale e non un ufficiale.

Per i giudici contabili il maresciallo va condannato a risarcire la Guardia di Finanza “in considerazione delle funzioni esercitate dal convenuto (al riguardo non ha rilievo la circostanza che lo stesso fosse solo un sottufficiale e non un ufficiale dato che ha commesso uno dei delitti più gravi (concussione) propri di un pubblico ufficiale, della gravità della sua condotta (considerata nella sua astratta portata e nella sua concreta estrinsecazione, per come innanzi descritte) e del clamor fori della vicenda che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del convenuto appare sussistente tenuto conto delle notizie di stampa infine, nessuna rilevanza, sulla quantificazione del danno, possono avere, nella fattispecie, le condizioni di salute e la natura isolata della condotta contestata considerata la gravità del delitto commesso”.