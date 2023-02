Accoltellati due carabinieri, marocchino denunciato a piede libero

Due carabinieri dell’ottavo reggimento Lazio sono rimasti feriti venerdì pomeriggio nel corso di un pattugliamento all’area in disuso, ma di proprietà dello Stato, dell’ex Ifo di via delle Messi d’Oro, nella zona di Ponte Mammolo. I due, dopo aver notato un cittadino straniero scavalcare la recinzione per introdursi all’interno, si sono avvicinati chiedendo allo stesso di allontanarsi. Qui la reazione.

L’uomo, poi identificato per un 34enne marocchino, ha estratto un coltello da cucina con lama da 22 cm e iniziato a minacciare i due carabinieri. Ha puntato il maresciallo allo stomaco sfiorandolo e facendolo cadere a terra, l’appuntato per evitare che colpisse ancora lo ha distratto ma è stato raggiunto da un fendente alla mano, il maresciallo quindi, rialzatosi, ha immobilizzato ed ammanettato il marocchino.

In loro ausilio è intervenuta una pattuglia del commissariato Santa Maria del Soccorso. Bloccato, il 34enne marocchino è stato portato prima in caserma dove ha continuato a dare in escandescenze e poi in ospedale dove è stato sedato. Alla fine è stato denunciato a piede libero.

Per i due carabinieri prognosi di una decina di giorni per le ferite riportate.