Pestaggio in strada a Roma, morto caporale dell’Esercito

Un violento pestaggio, avvenuto a Roma, nel quartiere Centocelle, ha provocato la morte del 44enne caporale maggiore dell’Esercito, Salvatore Lucente Pipitone. L’uomo, aggredito la notte tra venerdì e sabato intorno alle 2.20 in via dei Sesami, era stato ritrovato a terra, privo di conoscenza, dal personale del 118 e dalle volanti della polizia chiamate a intervenire. Era stato poi ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile.Secondo quanto riporta Il Messaggero, il militare quando è stato ritrovato steso a terra, “era ferito al volto, con un grosso taglio sul sopracciglio e i segni di un forte colpo alla nuca”. Gli investigatori, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i colpevoli, hanno interrogato un paio di persone e sperano di acquisire nuovi elementi per le indagini grazie ad alcune testimonianze e alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di zona. Il 44enne siciliano in servizio all’ospedale del Celio e residente nel complesso dell’Esercito alla Cecchignola sarebbe stato colpito da un pugno al volto, è caduto e ha sbattuto con violenza la testa a terra. Ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale romano con profonde lesioni alla testa e al volto e deceduto oggi 12 febbraio. Arruolato nel 2002, nel suo curriculum figurano anche missioni internazionali, come quella in Albania.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!